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توجيه من إلى بشأن مشروع تطوير الريف المصري

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توجيه من السيسي إلى الحكومة بشأن مشروع تطوير الريف المصري توجيه من إلى بشأن مشروع تطوير الريف المصري

مصراوي Masrawy

05:46 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

وجه الرئيس عبد الفتاح ، بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في إطار مكونات المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري من خلال الشركات والمصانع الوطنية.

كما اطلع الرئيس السيسي على ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم، والتي ستتضمن زيادة بند الاستثمارات الحكومية التي تقوم بها الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي تابع، خلال الاجتماع، مستجدات الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية.

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مصراوي Masrawy

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