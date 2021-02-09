أخبار عاجلة

حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

17 مارس.. الحُكم على سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة

Print
17 مارس.. الحُكم على سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة 17 مارس.. الحُكم على سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة

مصراوي Masrawy

05:36 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، الحُكم على سناء سيف (محبوسة) في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بالقضية رقم 12499 لسنة 2020 بجلسة 17 مارس المقبل.

وتضمن أمر إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات أنها فى غضون الفترة من 22 أبريل حتى 20 يونيو 2020 بدائرة قسم المعادى أذاعت عمدًا أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وادعت فيها كذبًا بتفشى جائحة داخل السجون المصرية، وغياب التدابير الوقائية منها.

وأضاف أمر الإحالة أنها سبت بطريق النشر موظفًا عامًا بأن أسندت على صفحتها على موقع فيس بوك ألفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه واستخدمت حسابًا خاصًا على المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، بأن استخدمت حساب ( Sanaa seit) على موقع فيس بوك بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين، كما أنها أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته، وقامت بالتعدى عليه بالقول لفظًا وبالتهديد وعيدًا حال تواجدها بمنطقة سجون طرة إبان توليه أعمال تأمين السجن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

وفاة نائب لبناني إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا

وفاة نائب لبناني إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

شبكة عيون الإخبارية