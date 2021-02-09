بث مباشر.. "مسبار الأمل" يبدأ مرحلة الدخول إلى مدار المريخ

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مصراوي Masrawy



وكالات

يتابع العالم بترقب وشغف، مهمة مسبار الأمل إلى المريخ، كما تمثل المهمة التاريخية التي يقوم بها العرب لأول مرة، أهمية بالغة شغلت الأوساط العلمية، وبخاصة العاملين في وكالة الفضاء الأميركية ناسا.

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في أول مهمة من أصل ثلاث تبلغ الكوكب الأحمر هذا الشهر، من المتوقع أن يصل مسبار "الأمل" الإماراتي، أول رحلة عربية استكشافية من نوعها، إلى مدار كوكب المريخ الثلاثاء.

وأطلقت كل من الإمارات والصين والولايات المتحدة مهمات إلى كوكب المريخ في يوليو الماضي، مستفيدة من تموضع فضائي مؤاتٍ لإرسال دفعة جديدة من آليات البحث إلى المدار أو إلى سطح الكوكب الأكثر استقطابا للاهتمام في المجموعة الشمسية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الحساب الرسمي لمهمة مسبار الأمل عبر "تويتر": "ساعة واحدة تفصلنا عن بدء مسبار الأمل بعملية حرق الوقود، استعدادًا لدخول مدار الالتقاط حول المريخ".

وأعلن الحساب قبل قليل، أنه حان موعد اللحظة التاريخية محركات الدفع العكسي "دلتا-v" تبدأ بحرق الوقود. بدأت رسميًا مرحلة الدخول إلى مدار كوكب المريخ.