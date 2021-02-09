أخبار عاجلة

حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مسؤول بالاتحاد الأوروبي يضع مقترحات بعقوبات تستهدف

Print
مسؤول بالاتحاد الأوروبي يضع مقترحات بعقوبات تستهدف روسيا مسؤول بالاتحاد الأوروبي يضع مقترحات بعقوبات تستهدف

مصراوي Masrawy

05:47 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

بروكسل - (د ب أ)

قال منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء إنه سيضع مقترحات لفرض عقوبات جديدة تستهدف ، ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة النظر فيها في الأسابيع المقبلة.

وقال بوريل للبرلمان الأوروبي عقب زيارة قام بها إلى موسكو الأسبوع الماضي "سيكون على الدول الأعضاء أن تقرر الخطوات التالية، لكن نعم، يمكن أن يشمل ذلك عقوبات".

وأضاف منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى "سأقدم مقترحات ملموسة" ، مشيرا إلى أن الأمر سيناقش في اجتماع لوزراء الخارجية في 22 فبراير وفي قمة الاتحاد الأوروبي في مارس.

وكانت مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين قد طالبوا في رسالة لهم باستقالة منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بعد رحلة "مهينة" إلى موسكو تسببت في "إلحاق ضرر بالغ بسمعة الاتحاد الأوروبي".

وجاء في الرسالة التي قام أكثر من 80 نائبًا في الاتحاد الأوروبي بتوجيهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، إنه خلال الزيارة التي قام بها منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، "فشل السيد بوريل مرارًا في الدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

هجوم على قاعدة حميميم بسوريا.. ودفاعات روسيا تتصدى

هجوم على قاعدة حميميم بسوريا.. ودفاعات روسيا تتصدى

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية