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الأرجنتين: فتح تحقيق قضائي بحق 3 أشخاص جدد لبحث ملابسات وفاة مارادونا

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الأرجنتين: فتح تحقيق قضائي بحق 3 أشخاص جدد لبحث ملابسات وفاة مارادونا الأرجنتين: فتح تحقيق قضائي بحق 3 أشخاص جدد لبحث ملابسات وفاة مارادونا

مصراوي Masrawy

05:39 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

بوينس آيرس - (ا ف ب)

أفادت مصادر صحفية أرجنتينية بأن القضاء فتح تحقيقا في حق ثلاثة أشخاص جدد وهم عالم نفس وممرض وممرضة بتهمة القتل غير المتعمد لدييجو مارادونا أسطورة كرة القدم الذي توفي في نوفمبر الماضي. وكان التحقيق الذي فتح في نهاية نوفمبر شمل جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أغوستينا كوزاشوف في إطار نفس القضية. ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهم الجدد أمام النيابة هذا الأسبوع.

فتح القضاء تحقيقًا بحق ثلاثة من مقدّمي الرعاية الصحية بتهمة القتل غير المتعمد لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا في نوفمبر الماضي، وذلك وفق ما نقلت الصحف المحلية عن مصدر قضائي الاثنين. وبحسب المصدر القضائي، من المقرر أن يمثل المشتبه بهم الثلاثة الجدد أمام النيابة العامة هذا الأسبوع.

وكان جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أغوستينا كوزاشوف أول من شملهما التحقيق، قبل أن يمتد الآن إلى عالم نفس وممرضين: رجل وامرأة كانوا برفقة "الفتى الذهبي" قبل رحيله. ودافع لوكي بعد استجوابه عن نفسه واصفًا جهوده لمساعدة "مريض صعب السيطرة عليه".

وفتح مكتب المدعي العام في سان إيسيدرو تحقيقًا في نهاية نوفمبر لتحديد المسؤولية عن وفاة مارادونا الذي فارق الحياة متأثرًا بمضاعفات في القلب في 25 من الشهر ذاته عن عمر يناهز 60 عامًا في منزله في تيغري، شمال العاصمة بوينس آيرس.

وبدأ هذا الإجراء بعد إفادات من البنات الثلاث لمارادونا، دالما، جيانينا وجانا، ويهدف إلى تحديد إهمال محتمل أو تهور في العلاج الطبي للمتوج بكأس العالم 1986.

خضع اللاعب الذي قاد نابولي إلى لقبين في الدوري الإيطالي عامي 1987 و1990 لجراحة بداية نوفمبر لإزالة ورم دموي في الرأس وتوفي بعد بضعة أسابيع نتيجة "وذمة رئوية حادة ثانوية وفشل قصور القلب المزمن".

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