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​رئيس مجلس الشيوخ: نقدر دور الصحافة المصرية التثقيفي والتنويري

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​رئيس مجلس الشيوخ: نقدر دور الصحافة المصرية التثقيفي والتنويري ​رئيس مجلس الشيوخ: نقدر دور الصحافة المصرية التثقيفي والتنويري

مصراوي Masrawy

05:37 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، تقدير المجلس لدور الصحافة المصرية التثقيفي والتنويري وأهمية تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لها.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حيث استعرضا خلال اللقاء واقع المؤسسات الصحفية القومية وخطة الهيئة لحل المشكلات التي تواجهها، بحسب البيان الصادر عن الهيئة.

من جهته قال عبدالصادق الشوربجي إن اللقاء تناول تدعيم أوجه التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للصحافة، خاصة ما يتعلق بإلقاء الضوء على مناقشات مجلس الشيوخ التي تتسم دائماً بالرؤى الثاقبة، مشيراً إلى أهمية دور الصحافة والإعلام في نقل هذه المناقشات إلى المواطنين.

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