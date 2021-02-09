أخبار عاجلة

حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

موقع "تويتر": إزالة 8493 تغريدة مضللة حول

Print
موقع "تويتر": إزالة 8493 تغريدة مضللة حول فيروس كورونا موقع "تويتر": إزالة 8493 تغريدة مضللة حول
منذ تفشيه في مارس عام 2020

موقع

أعلن موقع التغريدات القصيرة "تويتر" أنه أزال آلاف التغريدات المضللة حول المستجد منذ شهر مارس من العام الماضي.

وقال الموقع: إنه "منذ إطلاق سياسة حظر المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا في مارس 2020، تمت إزالة 8493 تغريدة متعلقة بهذا الصدد".

وأضاف: "منذ مارس 2020 واجهت الأنظمة الآلية للشركة 11.5 مليون حساب، تضمنت مناقشات حول فيروس كورونا، مع سلوكيات غير مرغوب بها ومتلاعبة"؛ بحسب ما ذكر موقع " اليوم".

وفي سياق متّصل: أعلنت التواصل الاجتماعي "فيسبوك" توسيع نطاق إجراءاتها ضد المعلومات المضللة حول لقاحات كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفاة نائب لبناني إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا

وفاة نائب لبناني إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

هجوم على قاعدة حميميم بسوريا.. ودفاعات روسيا تتصدى

هجوم على قاعدة حميميم بسوريا.. ودفاعات روسيا تتصدى

شبكة عيون الإخبارية