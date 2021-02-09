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منذ تفشيه في مارس عام 2020

أعلن موقع التغريدات القصيرة "تويتر" أنه أزال آلاف التغريدات المضللة حول فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس من العام الماضي.

وقال الموقع: إنه "منذ إطلاق سياسة حظر المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا في مارس 2020، تمت إزالة 8493 تغريدة متعلقة بهذا الصدد".

وأضاف: "منذ مارس 2020 واجهت الأنظمة الآلية للشركة 11.5 مليون حساب، تضمنت مناقشات حول فيروس كورونا، مع سلوكيات غير مرغوب بها ومتلاعبة"؛ بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وفي سياق متّصل: أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" توسيع نطاق إجراءاتها ضد المعلومات المضللة حول لقاحات كورونا.