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"صحة الشرقية" توزع 5 آلاف منشور توعوي حول تطبيق "توكلنا"

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في جميع الأماكن العامة والجهات الحكومية والأسواق التجارية.. وبعدة لغات

وزّعت "صحة الشرقية" 5000 منشور توعوي وعرض المواد التوعوية لتطبيق "توكلنا" بالشاشات بالشوارع والميادين بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية.

يأتي ذلك حرصاً منها تفعيل تطبيق توكلنا لإبراز الحالة الصحية ضمن جهود الصحة في تكثيف حملاتها التوعوية للتصدي لجائحة كورونا، حيث تم نشرها في جميع الأماكن العامة والجهات الحكومية والأسواق التجارية والمنشآت الأخرى؛ لزيادة الوعي في أهمية تطبيق "توكلنا"، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للمقيم والمواطن.

ونشرت صحة المنطقة بعض المنشورات بلغات عديدة، وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام؛ لتوعية المقيم عن اتخاذ التعليمات والإرشادات المتبعة من الطرق الصحيحة في ارتداء الكمامة، والتعقيم المستمر والحرص على التباعد الاجتماعي وغيرها من الاشتراطات اللازمة المتبعة في الحد من انتشار .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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