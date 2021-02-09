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"الميموني" لـ"سبق": هذه المنطقة "كنز سياحي خفي" على الخليجيين

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نقل بعضًا من الأجواء الساحرة لها إلى الأشقاء في الكويت والخليج والعالم

وصف الرحالة الكويتي الشهير محمد الميموني خلال حديثه لـ"سبق" منطقة جازان بأنها كنز سياحي متنوع لم يتوقع أن يرى مثل هذا الجمال.

جاء ذلك خلال مشاركته لمهرجان البن بجازان في جنوب المملكة بدعوة من المنظمين للمهرجان، حيث عبر عن سعادته بزيارة محافظة داير بني مالك ومحافظات أخرى بالمنطقة.

ونقل الميموني بعضًا من الأجواء الساحرة إلى الأشقاء في الكويت والخليج والعالم عبر منصاته الاجتماعية ووصف في تغريدة له طعام الإفطار في جازان بأنه "ألذ وأطيب الأكلات التي تناولها في حياته".

وشكر أهل جازان ووصفهم بالأهل الطيبين والكرماء وأسعده التكريم والحفاوة التي شاهدها من أهل جازان ومحافظ بني مالك.

ونشر الرحالة الكويتي عدة مقاطع تظهر جانباً من اللحظات التي قضاها في النزل الشعبية ببني مالك وغيرها.

وطالب الميموني وسائل الإعلام بتغطية هذه المناطق وعدم التركيز على مناطق بعينها في المملكة، مؤكدًا أن السياح في الخليج لا يعرفون شيئًا عن هذه المناطق، وخاصة الساحل الجيزاني على البحر الأحمر.

وختم الميموني أنه سيعود مرة أخرى في رحلة أطول ليستطيع تغطية هذه المناطق الكثيرة والمميزة والمتنوعة في جازان ومحافظاتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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