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"الشؤون القروية": لوحظ انتشار الإصابات بكورونا في المنشآت الصغيرة جداً

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"الشؤون القروية": لوحظ انتشار الإصابات بكورونا في المنشآت الصغيرة جداً "الشؤون القروية": لوحظ انتشار الإصابات بكورونا في المنشآت الصغيرة جداً
دعت الجميع لأخذ الحيطة والحذر

كشفت وزارة الشؤون القروية عن انتشار الإصابات بفيروس كورونا في المنشآت الصغيرة جداً في الأحياء السكنية، داعيةً الجميع لأخذ الحيطة والحذر حين التعامل مع خدمات تلك المنشآت.

وقال الدكتور أحمد قطان وكيل وزارة الشؤون البلدية والإسكان لتصنيف المقاولين في المؤتمر الصحفي لمستجدات (كوفيد-19) اليوم: "من واقع البيانات لوحظ انتشار الإصابات في المنشآت الصغيرة جداً الموجودة في الأحياء، والتي تقدم خدمات كالمخابز ومحلات الحلاقة والبقالات، ولذلك نهيب بجميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر عند استخدام خدمات هذه المنشآت".

وأضاف: "نُهيب بملاّك هذه المنشآت اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة عملائهم وسلامة العاملين في تلك المنشآت".

كما كشف "قطان" عن القيام بأكثر من 84 ألف جولة رقابية في جميع مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي.

وحذر متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي من أننا نشهد ارتفاعاً في الحالات الحرجة؛ إذ سجلت زيادة بنسبة 41% من أقل نقطة تم تسجيلها في شهر يناير.

وتابع: "القلق مستمر، وبواجب المسؤولية وحس المُحِب أرجوكم أن نلتزم ونتعاون جميعاً".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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