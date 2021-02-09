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المملكة تنفذ حزمة برامج إنسانية وأنشطة متنوعة لأطفال بوركينا فاسو

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ضمن مشروع "إغاثي" الملك لتعزيز الوصول إلى التعليم الأساسي وحماية المتضررين

المملكة تنفذ حزمة برامج إنسانية وأنشطة متنوعة لأطفال بوركينا فاسو

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برامج وأنشطة متنوعة للأطفال بمحافظة سامنتاجنا في جمهورية بوركينا فاسو، وذلك ضمن مشروع تعزيز الوصول إلى التعليم الأساسي وحماية الأطفال المتضررين (أجيال المستقبل)، يستفيد منها 22.287 فردًا بشكل مباشر و30.000 فرد بشكل غير مباشر.

حيث قام المركز ضمن أنشطة المشروع بتجهيز مساحات صديقة للأطفال بالمناطق التي لا تتوفر بها المدارس المحلية لتكون المساحة بديلة عن المدارس لتأمين بيئة مناسبة لدعم الطلاب المتأثرين بما يضمن تحسن مستواهم التعليمي، وإعادة ترميم 10 فصول دراسية في مدارس حكومية، وتطوير قدرات المعلمين ورفع كفاءتهم وذلك بتقديم التدريب لهم لضمان تعزيز جودة التعليم، وبث برامج تعليمية إذاعية للأطفال المتسربين خارج المدرسة.

كما عمل المركز على توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين لتأمين بيئة مناسبة لضمان تحسين المستوى النفسي والاجتماعي لهم، وتوفير الرعاية الأسرية والخدمات البديلة المناسبة للأطفال المفقودين والمنفصلين عن ذويهم، وتقديم المساعدة الشاملة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لحمايتهم، وخاصة الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتنظيم جلسات توعوية تقدم للمجتمعات المحلية بخصوص ذلك، وتعزيز آليات حماية الطفل المجتمعية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز لتحسين ظروف الأطفال ورعايتهم في جميع المجالات والتخفيف من معاناتهم في بلدان العالم ذات الاحتياج.

المملكة تنفذ حزمة برامج إنسانية وأنشطة متنوعة لأطفال بوركينا فاسو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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