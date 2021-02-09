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صحة بني سويف تكشف تفاصيل توقف ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفى ناصر

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صحة بني سويف تكشف تفاصيل توقف ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفى ناصر صحة بني سويف تكشف تفاصيل توقف ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفى ناصر

مصراوي Masrawy

04:57 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

كشف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، تفاصيل توقف عدد من ماكينات وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ناصر العام عن العمل، مؤكدًا أن ضعف المياه وأعمال الصيانة الجارية بمحطة كفر الجزيرة بأشمنت، تسببت في الواقعة.

وأكد وكيل الوزارة أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم تكرار ما حدث، بالإضافة إلى حل مشاكل الوحدة المتعلقة بالمياه والكهرباء، وبحث شكاوى المواطنين الخاصة بمواعيد الجلسات.

وأشار إلى اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لصيانة تنكات المياه أعلى وحدة الغسيل الكلوي لضمان عدم تكرار المشكلة.

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