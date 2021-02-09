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عمره 8 أعوام.. طفل يدهس جاره بسيارة والده في الدقهلية

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عمره 8 أعوام.. طفل يدهس جاره بسيارة والده في الدقهلية عمره 8 أعوام.. طفل يدهس جاره بسيارة والده في الدقهلية

مصراوي Masrawy

04:18 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

الدقهلية- رامي محمود:
لقي طفل في السابعة من العمر مصرعه دهسًا تحت عجلات سيارة يقودها طفل في الثامنة، أثناء لهوه أمام منزل أٍرته بقرية العيادية بشربين في محافظة الدقهلية.
تلقى اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى شربين العام بوصول الطفل "أحمد الشربيني جثة هامدة.
انتقل ضباط وحدة المباحث إلى المستشفى، وبالفحص وسؤال والده "عامل"، قرر أنه أثناء لهو نجله أمام المنزل اصطدمت به سيارة قيادة الطفل "محمد. ر" ٨ أعوام، ومقيم طرف أسرته بذات القرية ما أدى إلى حدوث إصابة نجله التي أودت بحياته.
واتهم والد الطفل، صاحب مخبز ومقيم بذات القرية بالإهمال وترك نجله يقود السيارة ما تسبب في وفاة الضحية.
جرى ضبط السيارة والطفل الذي كان يقودها، وأضاف الأب أن ابنه استولى على مفاتيح السيارة دون علمه.
تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۲۸۲ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة شربين ، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

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