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إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم ببني سويف

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إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم ببني سويف إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم ببني سويف

مصراوي Masrawy

04:15 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي أعلى نفق بياض العرب في اتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة أحمد علي أحمد، 47 عامًا، مدرس، مقيم محافظة المنيا، وأبنائه عبدالرحمن 17 عامًا، طالب، وأمنية 13 عامًا، وأبرار 5 أعوام، وزوجته ومروة عبدالرحمن 35 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.

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