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الأنبا سارافيم يترأس الصلاة على جثمان العلامة جورج حبيب بباوي

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الأنبا سارافيم يترأس الصلاة على جثمان العلامة جورج حبيب بباوي الأنبا سارافيم يترأس الصلاة على جثمان العلامة جورج حبيب بباوي

مصراوي Masrawy

04:24 م الثلاثاء 09 فبراير 2021


كتب- مينا غالي:

ترأس الأنبا سارافيم أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بولاية أنديانا الأمريكية، الصلاة على جثمان العلامة القبطي جورج حبيب بباوي، بمشاركة كاهن الكنسية القس أسطفانوس وحضور أسرة الراحل، وذلك بكنيسة "القديسة العذراء مريم والقديس مار مرقس، في أنديانا.

وتمت مراسم طقوس الصلاة على الجثمان وفق طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك بعدما سمح قداسة البابا تواضروس الثاني الصلاة على جثمانه الخميس الماضى فور إعلان الوفاة، ليتواصل بعدها مباشرة بأسقف الكنيسة هناك ويصدر تعليماته بالموافقة على الصلاة، في توقيت رفض فيه متشددون أقباط الصلاة على جثمانه باعتباره مهرطقا.

وفى أغسطس الماضى، اتخذ البابا تواضروس الثاني قرارا تاريخيا بالسماح للعلامة القبطى الدكتور جورج حبيب بباوى بالتناول من الأسرار المقدسة، وذلك على خلفية مرضه الشديد، وذلك لأول مرة، بعد قرار المجمع المقدس الصادر بعزله من الكنيسة سنة 2007 بإمضاء من البابا الراحل البابا شنودة الثالث، و66 أسقفا آخرين.

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