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لتبقى: "القيادة المتّزنة" توفر حتى 30% من استهلاك الوقود

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لتبقى: "القيادة المتّزنة" توفر حتى 30% من استهلاك الوقود لتبقى: "القيادة المتّزنة" توفر حتى 30% من استهلاك الوقود
التسارع والكبح المفاجِئان يؤديان إلى الإسراف في معدله

لتبقى:

أكدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، أن القيادة المتهورة للمركبة، على غرار السرعة المفرطة، والتسارع والكبح المفاجئين؛ تؤدي إلى الإسراف في استهلاك الوقود.

واستندت الحملة في ذلك إلى دراسة حديثة أوصت بـ"القيادة المتزنة" التي يمكن أن توفّر ما يتراوح بين 15% إلى 30% من استهلاك الوقود، إلى جانب أن "القيادة المتزنة" أكثر أماناً للسائق والركاب ومستخدمي الطريق عموماً.

وأشارت الحملة إلى سلبية إفراط السائق بالضغط على بدالة الوقود باستمرار؛ لأن المحرك يستهلك في كل مرة يضغط السائق على تلك البدالة كمية كبيرة من الوقود، لتوفير السرعة المطلوبة، في حين أنه إذا تبع ذلك استخدام مفرط للمكابح فإن كل الوقود المستخدم لتسارع المركبة يذهب سدى.

ولفت إلى معلومة يجب أخذها في الحسبان، وهي أن فارق التوقيت في وصول من يقود مركبته قيادةً متزنةً متقاربة جداً مع ذلك الذي يقود المركبة بتسارع وتباطؤ متكررين، في حين أن توفير استهلاك الوقود يكون دائماً لصالح السائق المعتمد في قيادته على مبدأ "القيادة المتزنة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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