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وزير إيراني: قد نتجه لامتلاك سلاح نووي إذا استمرت العقوبات الدولية مفروضة على طهران

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وزير إيراني: قد نتجه لامتلاك سلاح نووي إذا استمرت العقوبات الدولية مفروضة على طهران وزير إيراني: قد نتجه لامتلاك سلاح نووي إذا استمرت العقوبات الدولية مفروضة على طهران

مصراوي Masrawy

04:07 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

طهران - أ ش أ
حذر وزير الأمن والاستخابرات الإيراني محمود علوي، اليوم الثلاثاء، الغرب من أن بلاده قد تتجه إلى امتلاك سلاح نووي إذا استمرت العقوبات الدولية المشددة مفروضة على طهران، وذلك حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
ونقلت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن علوي قوله "برنامجنا النووي سلمي وفتوى المرشد الأعلى تحرم الأسلحة النووية، لكن إذا دفعوا إيران في هذا الاتجاه فلن يكون ذنب إيران بل خطأ أولئك الذين دفعوا بها".
وتنص فتوى صدرت في التسعينيات عن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي على أن الأسلحة النووية محرمة.
وأضاف علوي أن إيران ليس لديها أي خطط للتحرك نحو امتلاك سلاح نووي في ظل الظروف الحالية.
وكان خامنئي /البالغ من العمر 81 عاما/ قد حث الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأول، على رفع جميع العقوبات إذا أرادت أن تفي إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد انسحبت عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى والهادف إلى منع طهران من امتلاك السلاح النووي إلا أن فرنسا إلى جانب بريطانيا وألمانيا تشدد على ضرورة إنقاذ النص القائم.

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