"صناعة النواب" تناقش تعديلات قانون اتحاد الصناعات.. اليوم

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، تعديلات مشروع قانون لقانون 70 لسنة 2019 المقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصري، ومجالس إدارة الغرف الصناعية، برئاسة النائب معتز محمود، وممثلي الحكومة واتحاد الصناعات.

وأرسلت الحكومة تعديلات القانون بتعديل عدد من المواد تتيح للوزيرة الحق القانوني في تأجيل انتخابات مجلس إدارة الاتحاد عند تعذر إجراء الانتخابات؛ بهدف تحصين المجلس الحالي قانونيًّا مع تأكيد ضرورة سرعة إجراءات الانتخابات لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارات الغرف الصناعية، في استجابة سريعة لما طالبت به لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمد محمود، في خطابها إلى وزارة الصناعة والتجارة، بشأن ضرورة الانتهاء من تعديل بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصري ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

وقال النائب معتز محمود: إن تعديل القانون يهدف إلى تقنين وجود القائمين على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات؛ حيث تعذر إجراء الانتخابات بسبب تأخر اللائحة التنفيذية للقانون وهو ما سبب تأخر إجراءات الانتخابات، ومع الانتهاء من اللائحة من المنتظر إجراء الانتخابات بأسرع وقت.

وأشاد معتز محمود بسرعة استجابة الحكومة للجنة وإرسال التعديل؛ بما يقنن أوضاع الاتحاد ويحفظ قانونيته.

وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب قد طالبت خلال اجتماعاتها، الأسبوع الماضي، بتعديل قانون اتحاد الصناعات لتقنين وجود مجلس الاتحاد الحالي لحين حل إشكالية إجراء انتخابات لاتحاد الصناعات نتيجة تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، مما يقتضي إجراء تعديل تشريعي عاجل لقانون 70 لسنة 2019.

وشدد رئيس اللجنة، خلال كلمته، على أهمية سرعة إجراء هذا التعديل؛ بحيث يقوم اتحاد الصناعات بكامل مهامه لخدمة المصنعين دون تعطيل مصالحهم؛ وهو ما تحقق بالفعل في إدراج القانون اليوم على جدول اجتماعات اللجنة.

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