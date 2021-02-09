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الاجتماع (31) لفريق عمل العمليات (3/أ) للعمليات والتدريب بالقوات المسلحة لدول المجلس

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الاجتماع (31) لفريق عمل العمليات (3/أ) للعمليات والتدريب بالقوات المسلحة لدول المجلس الاجتماع (31) لفريق عمل العمليات (3/أ) للعمليات والتدريب بالقوات المسلحة لدول المجلس
استعرض آخر ما تم التوصل إليه من دراسات ومقترحات

الاجتماع (31) لفريق عمل العمليات (3/أ) للعمليات والتدريب بالقوات المسلحة لدول المجلس

عقد فريق عمل العمليات (3/أ) للعمليات والتدريب بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الاجتماع الـ 31، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة وفود من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، والشؤون العسكرية بالأمانة العامة وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، كما استعرض الفريق آخر ما تم التوصل إليه من دراسات ومقترحات، واتُّخذت على إثرها التوصيات التي تصب في مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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