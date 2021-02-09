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"أبو الغيط " يلتقي وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية

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"أبو الغيط " يلتقي وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية "أبو الغيط " يلتقي وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية

مصراوي Masrawy

03:59 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

القاهرة - أ ش أ

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، حيث بحثا مجمل الأوضاع على الساحة العربية وآخر التطورات على مسار تسوية الأزمة الليبية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، بأن أبو الغيط وسيالة تداولا حول النقاشات التي شهدها الاجتماع الذي عقده مجلس الجامعة يوم أمس الاثنين على مستوى وزراء الخارجية والنتائج التي أفضت إليها، واتفقا على الحاجة إلى تكثيف العمل العربي المشترك في إطار الجامعة لتسوية الأزمات ومعالجة التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

وأضاف المصدر أن اللقاء شهد أيضاً تبادلاً للرؤى حول مجمل التطورات التي شهدتها مسارات تسوية الأزمة الليبية، وخاصة مع نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في اختيار رئيس وعضوي المجلس الرئاسي ورئيس الجديدة، واتفقا على أهمية تكثيف العمل العربي والدولي لمساندة السلطة التنفيذية الجديدة ومرافقة الأشقاء في ليبيا نحو إتمام بقية الاستحقاقات السياسية والأمنية والدستورية التي تقود إلى إجراء الانتخابات الوطنية في البلاد نهاية العام الجاري.

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