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وزير الأوقاف السوداني يشيد بدور القافلة الدعوية المصرية

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وزير الأوقاف السوداني يشيد بدور القافلة الدعوية المصرية وزير الأوقاف السوداني يشيد بدور القافلة الدعوية المصرية

مصراوي Masrawy

03:58 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

الخرطوم - أ ش أ

أشاد نصرالدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، بدور وفد الأئمة والوعاظ المصري في السودان، في ختام جولته في عدة ولايات.

والتقى مفرح بالوفد، اليوم الثلاثاء، معربا عن شكره للقافلة الدعوية التي طافت عددا من ولايات السودان لنشر الدعوة واتباع منهج الوسطية ونبذ الغلو والتطرف بين المجتمعات.

وقال مفرح إن تلك الزيارة تعد الخطوة الأولى في إطار تنفيذ التعاون المشترك بين وزارتي الاوقاف في والسودان.

وزار الوفد مباني المجلس الأعلى للحج والعمرة، حيث استعرض مديرو الإدارات بالمجلس، تقريرا مصورا عن نشأة وتطور المجلس، واستمع الوفد لشرح مفصل للاجراءات الالكترونية لخدمات الحج والعمرة بالسودان.

وأشاد الوفد المصري بالطفرة النوعية لأعمال الحج بالسودان، وقدم التهنئة لوزير الأوقاف السوداني لتجديد الثقه فيه بواسطة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وتعيينه وزيرا للشئون الدينية والأوقاف في التشكيل الوزاري الجديد.

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