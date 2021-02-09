بالصور.. انقلاب سيارة مواد بترولية واشتعال النيران بها في أسيوط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسيوط- محمود عجمي:

انقلبت سيارة محملة بـ11 طنًا من المواد البترولية، اليوم الثلاثاء، واشتعلت بها النيران، على الطريق الصحراوي الغربي ب القوصية في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز القوصية بوقوع حادث انقلاب سيارة مواد بترولية بالطريق الصحراوي الغربي.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف وقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل امتداده.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.