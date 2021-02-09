أخبار عاجلة

حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. انقلاب سيارة مواد بترولية واشتعال النيران بها في أسيوط

Print
بالصور.. انقلاب سيارة مواد بترولية واشتعال النيران بها في أسيوط بالصور.. انقلاب سيارة مواد بترولية واشتعال النيران بها في أسيوط

مصراوي Masrawy

03:51 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

أسيوط- محمود عجمي:
انقلبت سيارة محملة بـ11 طنًا من المواد البترولية، اليوم الثلاثاء، واشتعلت بها النيران، على الطريق الصحراوي الغربي ب القوصية في أسيوط.
تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز القوصية بوقوع حادث انقلاب سيارة مواد بترولية بالطريق الصحراوي الغربي.
وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف وقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل امتداده.
وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية