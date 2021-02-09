وكيل تعليم الوادي الجديد يحاضر متدربي تأهيل القيادات التربوية بإدارة باريس

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

حاضر الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، متدربي إدارة باريس التعليمية، ضمن فعاليات الأسبوع الأول للدورة التدريبية الخاصة بإعداد وتأهيل القيادات التربوية، وسط إجراءات احترازية وقائية ضد كورونا.

وأوضح النيلي، في بيان صحفي، أن الهدف من الدورة تمكين جيا من القيادات التربوية مهاريًا وتكنولوجيا فى إطار التنمية المهنية المستدامة (٢٠٣٠).

وأضاف النيلي، أنه في نفس السياق شهدت إدارة الفرافرة التعليمية، فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع الأول للتدريب وحاضر فيه، أحمد حنفي، مدير عام إدارة الفرافرة التعليمية حول إدارة الوقت.