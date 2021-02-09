أخبار عاجلة

حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وكيل تعليم الوادي الجديد يحاضر متدربي تأهيل القيادات التربوية بإدارة باريس

Print
وكيل تعليم الوادي الجديد يحاضر متدربي تأهيل القيادات التربوية بإدارة باريس وكيل تعليم الوادي الجديد يحاضر متدربي تأهيل القيادات التربوية بإدارة باريس

مصراوي Masrawy

03:49 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

حاضر الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، متدربي إدارة باريس التعليمية، ضمن فعاليات الأسبوع الأول للدورة التدريبية الخاصة بإعداد وتأهيل القيادات التربوية، وسط إجراءات احترازية وقائية ضد كورونا.

وأوضح النيلي، في بيان صحفي، أن الهدف من الدورة تمكين جيا من القيادات التربوية مهاريًا وتكنولوجيا فى إطار التنمية المهنية المستدامة (٢٠٣٠).

وأضاف النيلي، أنه في نفس السياق شهدت إدارة الفرافرة التعليمية، فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع الأول للتدريب وحاضر فيه، أحمد حنفي، مدير عام إدارة الفرافرة التعليمية حول إدارة الوقت.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية