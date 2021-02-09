أخبار عاجلة

حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

جامعة الملك سلمان تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول- صور

Print
جامعة الملك سلمان تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول- صور جامعة الملك سلمان تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول- صور

مصراوي Masrawy

03:46 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

شنت جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، حملة تعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة ، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري.

وقال الدكتور أشرف سعد، رئيس الجامعة في تصريح له اليوم الثلاثاء، إنه جاري تعقيم القاعات والمدرجات التي من المقرر أن تجري بها الامتحانات، مع توفير طاقم طبي على أعلى مستوى حرصًا على سلامة الطلبة ومنتسبي الجامعة جميعا.

وأكد رئيس الجامعة أنه جرى تنظيم مجموعة من المراجعات النهائية "أون لاين" لطلاب الجامعة، استعدادًا للامتحانات التي ستعقد بناء على تعليمات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بداية من ٢٠ فبراير الجاري.

وأوضح أن اختبارات القبول للفصل الدراسي الثاني ستكون (online) من داخل مقر الجامعة بمدينة رأس سدر لجميع الكليات بفرعي الجامعة في رأس سدر وشرم الشيخ، وجرى إرسال جدول بمواعيد وتعليمات الاختبار إلى الطلاب الذين قاموا بسداد رسوم الاختبار على الميل الشخصي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

وفاة نائب لبناني إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا

وفاة نائب لبناني إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

شبكة عيون الإخبارية