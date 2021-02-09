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محافظة المنيا: مشروعات للحد من مشكلة البطالة وزيادة الدخل

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محافظة المنيا: مشروعات للحد من مشكلة البطالة وزيادة الدخل محافظة المنيا: مشروعات للحد من مشكلة البطالة وزيادة الدخل

مصراوي Masrawy

03:42 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

المنيا- محمد النادي:

سلّم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء ، 102 مشروعًا متنوعًا إلى أبناء المحافظة، بإجمالي 645 ألف جنيه، مقدمة من صندوق التنمية المحلية، والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية.

وقال المحافظ، إن تلك المشروعات، تأتي لتوفير حياة كريمة للمصريين من خلال دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تأتي المنيا في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار 4 أعوام متتالية، ما يسهم في زيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها، للحد من مشكلة البطالة.

وطالب المحافظ، أصحاب المشروعات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس "كورونا.

وأوضحت مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية، أنه جرى تسليم 102مشروعًا تنمويًا متنوعًا لهذا الشهر، وجاري اعتماد وتسليم 82 مشروع بمبلغ 581 ألف جنيه.

وأشارت "فداوي"، إلى أن المشروعات التي يمولها الصندوق تأتي في شكل قروض صغيرة، تتراوح ما بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، بالاشتراك مع صندوق التنمية المحلية.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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