أخبار عاجلة

حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"السوق المالية" تطلق خدمة إلكترونية لتلقي المقترحات البحثية

Print
"السوق المالية" تطلق خدمة إلكترونية لتلقي المقترحات البحثية "السوق المالية" تطلق خدمة إلكترونية لتلقي المقترحات البحثية
لتعزيز الكفاءة ودعم توفير المعلومات والبيانات وتشجيع الدراسات والأبحاث

أطلقت هيئة السوق المالية النسخة الإلكترونية للأجندة البحثية التي تتيح للباحثين تقديم مقترحاتهم البحثية على الموضوعات المطروحة للدراسة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز كفاءة السوق المالية ودعم توفير المعلومات والبيانات، وتشجيع الدراسات والأبحاث الاقتصادية والمالية، وتعزيز التواصل مع الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية.

وفي هذا الجانب، أوضح وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية يزيد بن صالح الدميجي أن هذه الخطوة تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الباحثين وتقديم التسهيلات الإجرائية لهم؛ لإنجاز بحوثهم ذات الصلة بالسوق المالية، والتي من شأنها دعم خطط الهيئة لتطوير السوق المالية وتحقيق مستهدفات برنامج (تطوير القطاع المالي).

وأشار يزيد الدميجي إلى أن الهيئة نفذت عدة مبادرات لدعم توفير المعلومات والبيانات المرتبطة بالسوق المالية، وفي هذا الخصوص نشرت عدة دراسات وأبحاث على موقعها الإلكتروني، وقدمت الدعم الفني والمادي للباحثين، بالإضافة إلى عقد حلقات العمل لمناقشة نتائج وتوصيات الدراسات والأبحاث مع المعنيين داخل الهيئة وخارجها.

وفي نفس السياق، تدعو الهيئة المهتمين والباحثين في المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية لتقديم مقترحاتهم البحثية على الموضوعات المطروحة للدراسة في الموقع الإلكتروني للهيئة عبر القسم المخصص لذلك، مثمنين للجميع اهتمامهم البحثي في مجال السوق المالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية

أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

شبكة عيون الإخبارية