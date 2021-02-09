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"جي ديزاين" تجري تعديلات على سيات Cupra Ateca لتنطلق بقوة 360 حصان (صور)

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"جي ديزاين" تجري تعديلات على سيات Cupra Ateca لتنطلق بقوة 360 حصان (صور) "جي ديزاين" تجري تعديلات على سيات Cupra Ateca لتنطلق بقوة 360 حصان (صور)

مصراوي Masrawy

03:43 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

برلين - (د ب أ):

أجرت شركة "جي ديزاين" تعديلات تقنية وتصميمية على السيارة سيات Cupra Ateca، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، لمنحها المزيد من القوة والشراسة.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية، أنها أضفت على السيارة المزيد من المهابة من خلال باقة البنية العريضة، والتي تشمل توسعة للرفارف لخلق مساحة تسع جنوط قياس 20 بوصة مع إطارات رياضية.

وتتميز النسخة المعدلة من خلال خفض الهيكل بنحو 30 ملم، وذلك بفضل مجموعة التعليق المتوائمة، كما أن السيارة أصبحت تعبر عن قوتها بشكل صوتي من خلال التعديلات، التي تم إجراؤها على مجموعة العادم.

وبفضل التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك البنزين سعة 2 لتر، زادت القوة من 300 حصان إلى 360 حصان، كما زاد عزم الدوران الأقصى من 400 نيوتن متر إلى 450 نيوتن متر.

وبفضل هذه المعدلات الجديدة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8ر4 ثانية بدلا من 2ر5 ثانية، في حين تظل السرعة القصوى كما هي 247 كلم/س.

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