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حضر بـ"البدلة الحمراء".. المؤبد لـ"الدكش" بتهمة الاتجار في المخدرات

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حضر بـ"البدلة الحمراء".. المؤبد لـ"الدكش" بتهمة الاتجار في المخدرات حضر بـ"البدلة الحمراء".. المؤبد لـ"الدكش" بتهمة الاتجار في المخدرات

مصراوي Masrawy

03:40 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عادل أبو المجد، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم محمد حافظ وشهرته "الدكش" بالسجن المؤبد لاتهامه بالاتجار في المخدرات بدائرة قسم الأميرية.

وحضر "الدكش" الجلسة مرتديًا البدلة الحمراء التي يرتديها المحكوم عليهم بالإعدام.

وكانت محكمة جنايات بنها قضت بمعاقبة المتهم محمد حافظ الشهير بـ"الدكش" بالإعدام شنقا، بتهمة قتل ضابط وخفيرين، وعدد من الجرائم التى ارتكبها ضد أهالى الجعافرة، ويحاكم أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية أخرى متهم فيها بالإتجار فى المخدرات.

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