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البرلمان يوافق على خطاب اتفاق دعم مواجهة التلوث وصحة البيئة

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البرلمان يوافق على خطاب اتفاق دعم مواجهة التلوث وصحة البيئة البرلمان يوافق على خطاب اتفاق دعم مواجهة التلوث وصحة البيئة

مصراوي Masrawy

03:22 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- مصراوي:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال انعقاد الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء على قرار رئيس جمهورية العربية رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة مواجهة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة"، الموقع بتاريخ 26/10/2020


ويهدف هذا الاتفاق لتحسين إدارة المخزونات المستهدفة من المبيدات المتقادمة والتخلص منها، بما فى ذلك الملوثات العضوية الثابتة وثنائي الفينيل متعدد الكلور بطريقة سليمة بيئيا، وتوفير أجهزة مراقبة جودة الهواء والمختبرات والإمدادات المرتبطة بها من أجل جمع وتحليل المواصفات الكيميائية لتلوث هواء الجسيمات الدقيقة والقائم على المرشحات من منطقة القاهرةالكبری

كما أن هذا المشروع الممول من هذه المنحة سيساهم في التخلص من أضرار الملوثات العضوية الثانية على الإنسان ومختلف الكائنات الحية بالإضافة إلى أنه سيعمل على قياس جودة الهواء في محافظة القاهرة الكبرى من خلال توفير أجهزة الرصد الدقيقة التوعية الهواء.

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