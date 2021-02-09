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مجلس نقابة الإعلاميين ينعى الإذاعي صالح مهران: كان رمزا إعلاميا كبيرا

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مجلس نقابة الإعلاميين ينعى الإذاعي صالح مهران: كان رمزا إعلاميا كبيرا مجلس نقابة الإعلاميين ينعى الإذاعي صالح مهران: كان رمزا إعلاميا كبيرا

مصراوي Masrawy

03:14 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:
نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة ببالغ الحزن والأسى الإذاعي الكبير صالح مهران الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال سعدة، إن الزميل الإعلامي صالح مهران كان أحد ابناء جيل رواد الإذاعة المصرية فهو رمزا إذاعيا كبيرا حيث شارك فى إذاعة بيانات حرب أكتوبر المجيدة، وكان من شيوخ التدريب للإعلاميين على مستوى الوطن العربي رحم الله الزميل صالح مهران الذي كان يحظى باحترام وتقدير من الجميع والذي ترك خلفه سيرة إذاعية ومسيرة من العمل الإعلامي المتميزة.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.

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