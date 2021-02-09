وزير الطيران لسفير المكسيك: علاقات البلدين تشهد تعاونًا ملموسًا في مختلف المجالات

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عبيد:

قال الطيار محمد منار،وزير الطيران المدني، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون المستمر وفتح آفاق جديدة بين مصر ومختلف الدول في ما يخص مجال الطيران المدني.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الطيران سفيرَ المكسيك بالقاهرة خوسيه أوكتابيو تريب، اليوم الثلاثاء؛ حيث تناول اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بقطاع الطيران المدني، وحضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام، والدكتور مهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني.

وأشار منار إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تعاوناً ملموساً في العديد من المجالات.

وتابع وزير الطيران المدني بأن هناك فرصًا واعدة للتعاون المصري- المكسيكي في مجال النقل الجوي؛ خصوصًا أن المكسيك تعد من أهم الدول اقتصاديًّا وسياحيًّا بأمريكا اللاتينية.

وأكد الوزير أهمية الشراكة والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بجميع أنشطة الطيران المدني، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وفي السياق ذاته، أعرب السفير المكسيكي عن تطلع بلاده للتعاون المشترك بين البلدَين في مختلف المجالات؛ خصوصًا قطاع الطيران المدني، وذلك في ظل العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية التي تربط بين البلدين والعمل على تنشيط الحركة السياحية بين مصر والمكسيك؛ حيث إن البلدين لديهما حضارتان عريقتان تمتدان إلى آلاف السنين.