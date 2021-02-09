أخبار عاجلة

حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الطيران لسفير المكسيك: علاقات البلدين تشهد تعاونًا ملموسًا في مختلف المجالات

Print
وزير الطيران لسفير المكسيك: علاقات البلدين تشهد تعاونًا ملموسًا في مختلف المجالات وزير الطيران لسفير المكسيك: علاقات البلدين تشهد تعاونًا ملموسًا في مختلف المجالات

مصراوي Masrawy

03:12 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب - محمد عبيد:

قال الطيار محمد منار،وزير الطيران المدني، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون المستمر وفتح آفاق جديدة بين ومختلف الدول في ما يخص مجال الطيران المدني.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الطيران سفيرَ المكسيك بالقاهرة خوسيه أوكتابيو تريب، اليوم الثلاثاء؛ حيث تناول اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بقطاع الطيران المدني، وحضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام، والدكتور مهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني.

وأشار منار إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تعاوناً ملموساً في العديد من المجالات.

وتابع وزير الطيران المدني بأن هناك فرصًا واعدة للتعاون المصري- المكسيكي في مجال النقل الجوي؛ خصوصًا أن المكسيك تعد من أهم الدول اقتصاديًّا وسياحيًّا بأمريكا اللاتينية.

وأكد الوزير أهمية الشراكة والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بجميع أنشطة الطيران المدني، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وفي السياق ذاته، أعرب السفير المكسيكي عن تطلع بلاده للتعاون المشترك بين البلدَين في مختلف المجالات؛ خصوصًا قطاع الطيران المدني، وذلك في ظل العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية التي تربط بين البلدين والعمل على تنشيط الحركة السياحية بين مصر والمكسيك؛ حيث إن البلدين لديهما حضارتان عريقتان تمتدان إلى آلاف السنين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية