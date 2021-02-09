تعيين 4 مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا اليوم الثلاثاء، بتعيين أربع مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان أن قرار التعيين جاء كالتالي: المستشارة رندا محمود محمد حبيب، مديراً لنيابة شبين الكوم – القسم الثالث، والمستشارة أماني حسن أحمد البحيري مديراً لنيابة الفيوم – القسم الثالث، والمستشارة رشا حلمي زكي الشنواني مديراً لنيابة الاتصالات والدفاع، والمستشارة غادة محمود رزق مديراً لنيابة الإسكان.

ويأتي الاختيار إعمالًا لمبدأي الكفاءة والجدارة وتكريسًا لمبدأ المساوة الذي كفله الدستور بين كافة المواطنين دون تمييز.

ومن جانبه أشاد المستشار عصام المنشاوي بدور عضوات النيابة الإدارية ليس فقط في الوظائف القيادية بل وبدورهن المتميز في الإدارات والنيابات المختلفة واللائي يمثلن ما يقارب نصف عدد أعضائها.