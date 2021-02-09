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"الأجساد الفضية" ظاهرة تغزو إندونيسيا بعد التدهور الاقتصادي بسبب كورونا

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"الأجساد الفضية" ظاهرة تغزو إندونيسيا بعد التدهور الاقتصادي بسبب كورونا "الأجساد الفضية" ظاهرة تغزو إندونيسيا بعد التدهور الاقتصادي بسبب كورونا
بلغ عدد الفقراء هناك 26 مليون شخص وزاد بنحو 1.4 مليون خلال الجائحة

باتت ظاهرة "المرأة الفضية" التي تحصل بالكاد على مبلغ 4 دولارات (15 ريالًا) في اليوم بعد عمل يوم كامل من النهار إلى الليل في إندونيسيا، وذلك بعد فقدان الكثيرين لوظائفهم في ظل التدهور الاقتصادي للبلاد بسبب جائحة !

وتجوب "بوريانتي" 29 عامًا بلونها الفضي اللامع وبرفقة طفليها شوارع جاكرتا لتؤدي حركات مثل الربوت أمام المركبات والمارة في طريقة لجذب الانتباه والحصول المال لإطعام أبنائها.

وفي التفاصيل تقول المواطنة الإندونيسية في تقرير نشرته قناة العربية "أعمل على هذا النحو منذ 3 أشهر ولا أخجل من العمل بهذه الطريقة بالرغم أن كثيرًا من الناس أهانوني ! مضيفة: المهم هو إيجاد طعام لولديّ.

وفيما تحرص بوريانتي على وضع الكمامة كشرط أساسي لمتابعة عملها الذي يوفر لها بضعة دولارات بعد يوم طويل ومجهود كبير تقول بحماس "أعمل هنا بقدر ما أستطيع، وأحيانًا من بعد يوم كامل من النهار إلى الليل أحصل فقط على 3.58 دولار وفي بعض الأيام أجمع 5 دولارات مختتمة حديثها بقول "الحمدلله".

ويبلغ عدد الفقراء في إندونيسيا نحو 26 مليون شخص وزاد عددهم بنحو 1.4 مليون خلال جائحة كورونا!!!

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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