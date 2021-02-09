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"الغامدي" سفيرًا للمعهد الدولي للسلامة وإدارة المخاطر بالمملكة

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"الغامدي" سفيرًا للمعهد الدولي للسلامة وإدارة المخاطر بالمملكة "الغامدي" سفيرًا للمعهد الدولي للسلامة وإدارة المخاطر بالمملكة

أشاد الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للسلامة وإدارة المخاطر، فيليب بيرسون، بالعمل الذي يتم القيام به في المملكة العربية .

يأتي هذا بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على سياسة السلامة والصحة المهنية التى أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخرًا، والتي تؤكد أن قيادة المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بمجال السلامة والصحة المهنية.

واختار المعهد الدولي للسلامة وإدارة المخاطر، ومقره المملكة المتحدة، منسق الامتثال الميداني بإدارة المشاريع الحكومية الخاصة بأرامكو السعودية، عبدالله الغامدي، كأول سفير له في السعودية.

وينتسب للمعهد أعضاء من أنحاء العالم، حيث يوفر التعليم العملي والموارد لمساعدة الأشخاص والمؤسسات على إدارة التحديات التي يواجهونها، والتعريف بالدور الحيوي الذي تلعبه إدارة المخاطر. كما يعمل على توفير فرص التدريب والاعتماد المهني للعاملين في إدارة المخاطر عبر مجموعة من مستويات الاعتماد المهني تتدرج من المستوى التمهيدي وحتى مستوى الخبير.

وبارك الرئيس التنفيذي للمعهد، لـ"الغامدي" هذا التكليف، متطلعًا للعمل معه لرفع معايير المخاطر والصحة والسلامة داخل المملكة، ومتمنيًا له التوفيق؛ لتحقيق أهداف ورسالة المعهد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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