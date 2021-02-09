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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 8892.92 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8892.92 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 8892.92 نقطة
بتداولات بلغت 13 مليار ريال لأكثر من 310 ملايين سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 83.58 نقطة ليقفل عند مستوى 8892.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 310 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 475 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجوف، وأنعام القابضة، وأبو معطي، والخزف السعودي، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسيج، وأسمنت القصيم، والحكير، والسعودي الفرنسي، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و8.30%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، وأبو معطي، وتبوك الزراعية، وكيان السعودية، وجاكو هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، والمصافي، وأبو معطي، والراجحي، ووفرة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو، اليوم، منخفضاً 230.30 نقطة ليقفل عند مستوى 25359.53 نقطة، وبتداولات بلغت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 230 ألف سهم تقاسمتها 882 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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