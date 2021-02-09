أخبار عاجلة

حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع المصالح وموقف سيارات الخارجة

Print
محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع المصالح وموقف سيارات الخارجة محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع المصالح وموقف سيارات الخارجة

مصراوي Masrawy

03:15 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بمجمع المصالح الحكومية والذي يجري تنفيذه على مساحة 38 فدانًا، بتكلفة تقديرية 400 مليون جنيه، لتشمل مباني المديريات والهيئات الحكومية والأنشطة التجارية ومبنى للتعامل مع الجمهور بالإضافة إلى شبكات طرق ومرافق.

وتفقد المحافظ موقف سيارات الأقاليم بمدينة الخارجة، والمنطقة المحيطة، وطالب الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، برفع مستوى النظافة العامة بموقف سيارات الأقاليم بمدينة بتطفيل جانبي الطريق المؤدي للموقف لمنع زحف الكثبان الرملية إليه.

وأشاد المحافظ بمعدلات أداء العمل وسرعة التنفيذ بمشروع إنتاج الحرير الواقع شمال مدينة الخارجة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية