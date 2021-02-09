محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع المصالح وموقف سيارات الخارجة

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بمجمع المصالح الحكومية والذي يجري تنفيذه على مساحة 38 فدانًا، بتكلفة تقديرية 400 مليون جنيه، لتشمل مباني المديريات والهيئات الحكومية والأنشطة التجارية ومبنى للتعامل مع الجمهور بالإضافة إلى شبكات طرق ومرافق.

وتفقد المحافظ موقف سيارات الأقاليم بمدينة الخارجة، والمنطقة المحيطة، وطالب الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، برفع مستوى النظافة العامة بموقف سيارات الأقاليم بمدينة بتطفيل جانبي الطريق المؤدي للموقف لمنع زحف الكثبان الرملية إليه.

وأشاد المحافظ بمعدلات أداء العمل وسرعة التنفيذ بمشروع إنتاج الحرير الواقع شمال مدينة الخارجة