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أبو شقة يفصل 10 أعضاء وفديين ويحيل أحدهم إلى النيابة بتهمة التخابر.. وعبدالعليم يرد

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أبو شقة يفصل 10 أعضاء وفديين ويحيل أحدهم إلى النيابة بتهمة التخابر.. وعبدالعليم يرد أبو شقة يفصل 10 أعضاء وفديين ويحيل أحدهم إلى النيابة بتهمة التخابر.. وعبدالعليم يرد

مصراوي Masrawy

03:01 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، فصل عدد من أعضاء الحزب فصلًا نهائيًّا؛ للاشتراك في المؤامرة التي كانت تحاك ضد حزب الوفد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في محافظة الجيزة، بحضور عدد من قيادات الحزب.

وقرر أبو شقة فصل أحد أعضاء الحزب، وإحالته إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معه واتهمه بالتخابر مع قنوات أجنبية.

وقرر رئيس حزب الوفد أيضًا فصل كل من: الدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده ومحمد عبد العليم داود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور.

وشن النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، هجومًا عنيفًا على المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، ووكيل مجلس الشيوخ.

قال داود، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تمت محاصرة مقر حزب الوفد منذ أمس بميليشيات وبودي جاردات، استأجرهم بهاء أبو شقة الذي تم تعيينه بمجلس الشورى، ووضع ابنته في قوائم ائتلاف حزب مستقبل وطن؛ لاتخاذ قرارات ضد قيادات الوفد الذين رفضوا انتهاكات الدستور ضد النائب محمد عبد العليم داود، وتمسكهم به رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد".

وأضاف داود: "المؤامرة تتمثل في تفريغ الوفد من قياداته من رموز المعارضة".

وتابع النائب: بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، يرضخ للضغوط ويقوم بفصلي مغتصبًا قرار الهيئة العليا بانتخاب عبد العليم داود بالتزكية رئيسًا للهيئة البرلمانية بحزب الوفد ويفصل قيادات وفدية أصيلة؛ منهم محمد عبده وطارق سباق ومحمد حلمي سويلم وحسين منصور وياسر الهضيبى وحمدان الخليلي وحاتم رسلان.

يُذكر أن الهيئة العليا لحزب الوفد قد أصدرت قرارًا باختيار عبد العليم داود بالإجماع رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب منذ عدة أيام، في ظل اعتراض من المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب.

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