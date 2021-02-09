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إحالة طبيب أسنان للجنايات بتهمة هتك عرض أربعة رجال

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إحالة طبيب أسنان للجنايات بتهمة هتك عرض أربعة رجال إحالة طبيب أسنان للجنايات بتهمة هتك عرض أربعة رجال

مصراوي Masrawy

02:49 م الثلاثاء 09 فبراير 2021


كتب - طارق سمير:

أمرت "النيابة العامة" اليوم الثلاثاء، بإحالة طبيب أسنان -محبوسًا- إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة.

كانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين "للنيابة العامة" باطلاعها على هذا الهاتف.

وكان الفنان عباس أبو الحسن تحدث في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" عن تورط طبيب أسنان مشهور بجرائم واعتداء جنسي على مدار أكثر من 35 عامًا بالرجال، مؤكدًا أن هذا الطبيب تحرش بمئات الشباب والرجال في عيادته، وكذلك بالأماكن العامة، لافتًا إلى أن هذا الطبيب تعرض للضرب والإهانة في بعض هذه الوقائع من ضحاياه.

وتوعد أبو الحسن ذاك الطبيب قائلا "أعدك إني لدي ستة أشخاص لديهم الشجاعة والوعي بتحريك دعوى قضائية ضدك وسأجمع عددا آخر من الشهادات ضدك، وسأعمل جاهدا على إيقافك عن العمل وسجنك لتنتهي في مزبلة التاريخ أنت وأمثالك، واللي عنده الشجاعة للانضمام إلى الدعوى يبعتلي على الإنبوكس، رجاء حذروا الآخرين، لا أريد تعليقات، عايز رجالة يتعدون ذاتهم ليوقفوا هذا المجرم".

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