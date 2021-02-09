محافظ الوادي الجديد يتفقد سير العمل بطريق أرض البحوث بالخارجة

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بطريق أرض البحوث بمدينة الخارجة، والذي يجري رصفه بطول 300 متر، وعرض 8 أمتار لربط أحياء الزهور والمعلمين والأمل.

وبذلك تصبح إجمالي مسافة الطرق المنفذة حتى الآن 1 كيلومتر، بهدف تحقيق السيولة المرورية وسرعة التنقل من الأحياء والحصول على الخدمات المختلفة بشكل سريع وآمن.

جاء ذلك خلال تفقده سير العمل بالطريق يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير مديرية الطرق.