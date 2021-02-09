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تفريغ 4 آلاف طن قمح وتداول 27 سفينة بميناء دمياط

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تفريغ 4 آلاف طن قمح وتداول 27 سفينة بميناء دمياط تفريغ 4 آلاف طن قمح وتداول 27 سفينة بميناء دمياط

مصراوي Masrawy

02:40 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:
شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 27 سفينة لحاويات وبضائع، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع استقرار حالة الطقس، واستمرار عمليات الشحن والتفريغ.
وأعلن المركز الإعلامي للهيئة، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 13062 طن فوسفات و12157 طن يوريا.
أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 18 ألف طن ذرة و3970 طن قمح و8800 طن خردة و1785 طن خشب زان، و6816 طن أبلاكاش و2677 طن حديد و2380 طن زيت طعام، و2000 طن صويا.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 67775 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 41573 طنًا.

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