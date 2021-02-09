60 مليون دولار لتطوير البنية التحتية بمحطة قناة السويس للحاويات

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بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال المهندس محمود أيوب، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن الشركة كرست استثماراتها خلال 2020 والمقدرة بحوالي 60 مليون دولار لتطوير البنية التحتية بالمحطة.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر "2020 عام الأداء..2021 عام النمو"، أنه جرى تعلية 6 أوناش رصيف وإنشاء مركز لفحص وإصلاح الحاويات المبردة، ورفع كفاءة الأرصفة لاستيعاب سفينتين عملاقتين من طراز EEE على رصيف واحد في ذات الوقت لتتفرد محطة قناة السويس للحاويات بتقديم تلك الخدمة الاستثنائية لأول مرة بالموانئ المصرية.

وأكد على أن الخطة التنموية في 2021، تتضمن تعلية 6 أوناش رصيف أخرى لاستيعاب السفن العملاقة بـ12 ونش رصيف مطور كليًا، بجانب توريد 10 أوناش ساحة جديد من طراز RTG لتنضم إلى الـ6 أوناش السابق توريدها كأحدث إضافة لأسطول معداتها.

فيما قال هاني النادي، رئيس قطاع الشئون الحكومية والعلاقات العامة بالشركة إن الاستثمارات بالسوق المصري تقدر بقرابة الـ900 مليون دولار، ويبلغ عدد موظفيها نحو 3000 من العمالة المباشرة وغير المباشرة.