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جازان.. 176 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد"

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جازان.. 176 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" جازان.. 176 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد"
منذ بدء العمل فيها حتى الآن وذلك دون حجز موعد سابق

جازان.. 176 ألف مستفيد من خدمات عيادات

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لـعدد 176284 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وبينت "صحة جازان" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة "تطمن" بلغ 57655 مستفيداً، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 118629 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتقوم عيادات "تطمن" باستقبال من يشعرون بأعراض كورونا، مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق"، وذلك دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضاً، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

عيادات تطمن جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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