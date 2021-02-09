أخبار عاجلة

حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة "الشمالية" تغلق 49 منشأة مخالفة

Print
أمانة "الشمالية" تغلق 49 منشأة مخالفة أمانة "الشمالية" تغلق 49 منشأة مخالفة
بعد تنفيذ أكثر من 600 جولة رقابية

أمانة

نفّذت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين عبر الفرق الرقابية، 633 جولة رقابية على المنشآت التجارية أسفرت عن إغلاق 49 منشأة تجارية، وتحرير 128 مخالفةً للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي .

وأكدت الأمانة أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت؛ لتحقيق التباعد الجسدي وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة.

وشددت على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين دون تهاون؛ حفاظاً على صحة وسلامة العامة، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق "توكلنا".

أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفاة نائب لبناني إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا

وفاة نائب لبناني إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

تسجيل 16 وفاة و 1855 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 16 وفاة و 1855 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

شبكة عيون الإخبارية