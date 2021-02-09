مصرع عامل وإصابة آخر في حادث تصادم بقنا

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي عامل مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارة بدراجة نارية على طريق "مصر- أسوان" الزراعي، بمدخل قرية الصبريات في دشنا بمحافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، بوقوع حادث تصادم على طريق "مصر- أسوان" الزراعي، وجرى الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع مصطفى فوزي، عامل، 58 عامًا، مقيم بقرية فاو بحري بدشنا، وإصابة آخر بكسور وكدمات، جرى نقله لمستشفى قنا العام.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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