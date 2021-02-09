قناة السويس للحاويات تسجل 3.783 مليون حاوية بزيادة 20% عن 2019

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بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن سوناي موكرجي، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أن الشركة حققت قفزة غير مسبوقة بمعدلات التداول السنوية للترانزيت والصادر والوارد لم تشهدها على مر تاريخها، وذلك للعام الثاني على التوالي، لتسجل 2.341.334 حركة بالأرصفة أي ما يعادل 3.783 مليون حاوية مكافئة بزيادة قدرها 20% عن 2019.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر "2020 عام الأداء..2021 عام النمو"، أنه منذ اليوم الأول من عام 2020 وفي تحدي لتداعيات الجائحة، باتت مؤشرات الأداء لشركة قناة السويس للحاويات خير برهان على الأداء المشرف الذي نجحت الشركة في تحقيقه، ووصلت مؤشرات رضاء العملاء لتفوق الـ50 نقطة، وأنه في أغسطس 2020، تمكنت المحطة من تداول 359.401 حاوية مكافئة، لتسجل أعلى معدل شهري منذ تأسيسها عام 2004.

وأكد أنه في ديسمبر 2020، نمت المحطة بحجم الصادر والوارد بنسبة 60%، لتحقق 31 ألف حاوية مكافئة في طفرة لم تعدها الشركة منذ ديسمبر 2016، كما ضاعفت المحطة من معدلاتها السنوية للصادر والوارد بنسبة 50% بتداول 283.834 حاوية مكافئة في 2020، مقارنة بـ188.127 حاوية مكافئة في 2019.