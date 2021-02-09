"مبروك يا افندم" .. كيف سقطت عصابة النصب على عملاء البنوك في قبضة أمن المنيا؟

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مصراوي Masrawy

كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين ؛ لقيامهما بالنصب والاحتيال على بعض عملاء البنوك والاستيلاء على أموالهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مسئولي أحد البنوك) بتضرر بعض عملاء البنك من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عقب القيام بايهامهم بأنه موظف بخدمة عملاء البنك وأنهم فازوا بجوائز مالية ويطلب منهم بيانات بطاقاتهم الائتمانية لتحويل قيمة تلك الجوائز عليها، ويقوم من خلال ذلك بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدام تلك البيانات في عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكتروني.

بتكثيف الجهود وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) وقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وعملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وضبط بحوزتهما على (3 هواتف محمولة، بطاقة رقم قومى باسم أحد الأشخاص يستخدمها أحدهما في استلام المنتجات والبضائع من شركات التسوق الإلكتروني– مبلغ مالي) وبفحص الهواتف المحمول تبين أنهم محملين بالعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، ووجود العديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين وبعض ضحاياهم، كما اعترفوا بارتكاب 57 واقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإجراءات القانونية.