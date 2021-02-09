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الجيش الإسرائيلي يبدأ اليوم مناورة "لسيناريو أيام قتالية على الحدود مع لبنان"

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الجيش الإسرائيلي يبدأ اليوم مناورة "لسيناريو أيام قتالية على الحدود مع لبنان" الجيش الإسرائيلي يبدأ اليوم مناورة "لسيناريو أيام قتالية على الحدود مع لبنان"

مصراوي Masrawy

02:44 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

تل أبيب - (د ب أ):

يبدأ الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مناورة "لتعزيز الجاهزية لسيناريو أيام قتالية على الحدود مع لبنان".

ووفقا لأفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، فإن مناورة "عاصفة الرعد" ستبدأ اليوم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان وتستمر حتى يوم غد.

وأضاف على حسابه على موقع تويتر أن "منطقة الحدود مع لبنان ستشهد حركة نشطة لقوات الأمن، وسيتم نشر عدد من الحواجز على بعض الطرق دون إغلاقها".

وذكر أن المناورة "ستفحص ما تم استخلاصه من عبر نتيجة بعض الأحداث التي وقعت على الحدود في الصيف الأخير، كما ستتدرب القوات على عدد من السيناريوهات تتضمن سيناريوهات /يوم قتالي/".

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