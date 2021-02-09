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الوفد يخطر البرلمان باختيار سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية

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الوفد يخطر البرلمان باختيار سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية الوفد يخطر البرلمان باختيار سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية

مصراوي Masrawy

02:13 م الثلاثاء 09 فبراير 2021


كتب- مصراوي:

قال المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، إنه تقرر إخطار مجلس النواب باختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية للوفد.

وتابع خلال مؤتمر صحفي الآن: البعض تواصل مع النواب لتحريضهم علي عدم دفع التبرعات التي التزموا بها، وكلفت أمين الصندوق بالحزب بعمل تقرير مدعم بالمستندات فيما يخص الأموال.

ونوه أبو شقة بأن المتآمرين كانوا يريدون عقد اجتماع الهيئة العليا يوم ١٣ فبراير الجاري ليذهب حزب الوفد إلى الأبد، مشيرا إلى أنه أحس بانزعاج من شباب وشيوخ الوفد وحملوه أمانة باتت قيدا في عنقه بضرورة إنقاذ الوفد وإجراء تطهيرات سريعة حفاظا على الوفد كجزء من النظام السياسي في وممثلا للمعارضة الوطنية الشريفة.

وأضاف أبو شقة أن آخر المؤامرات كانت بجمع توقيعات لعقد الهيئة العليا يوم ١٣ فبراير من أجل معرفة الوضع المالي للحزب في حين أنه اتفق مع أمين الصندوق على إعداد تقرير مالي شامل كل النفقات منذ ٣٠ مارس ٢٠١٨ وحتى اليوم ومدعمة بالمستندات، وعرضه على الجميع.

وشدد أبو شقة أن هذا الاجتماع كان مدبرا لسحب الثقة من سكرتير عام الحزب على أن يتلقى الرئيس المدبر هذا المنصب للسيطرة على مفاصل الحزب وإجبار رئيس الحزب على التهميش.

ولفت أبو شقة إلى أنه تحمل بثبات انفعالي كل التصرفات التي كانت تستهدف في الأساس ضرب الدولة، مشيرا إلى أن المسألة كانت مصلحة شخصية إما أن يأخذ ما يريد أو يدمر الحزب.

وأكد أبو شقة أن الهيئة العليا ليست مختصة بالموافقة على الانتخابات البرلمانية وإنما السلطة لرئيس الحزب في أن يحافظ على الحزب ويرسم سياساته واتجاهاته.

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