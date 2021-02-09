رمضان 2021.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب الخميس

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، عبر لجانها الشرعية، هلال شهر رجب لعام 1442 هجرية، بعد غد الخميس، الـ 11 من فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رجب من عدمه عقب غروب الشمس بعد غد الخميس الـ 29 من شهر جمادى الآخرة لعام 1442.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعلن أن غرة شهر رجب لعام 1442 هجرية، ستوافق السبت الـ 13 من شهر فبراير.

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