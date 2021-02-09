أبوشقة: الهيئة الوفدية تحاسبني ولن نغلق جريدة الوفد

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن هناك أموالا مشبوهة وراء تشويه الوفد، ولا يمكن لقله أن تشوه الحزب، مضيفا "نعمل بشكل علمي لتطوير الحزب".

وتابع أبوشقة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: أراهن على الوفديين الذين لن يسمحوا باختطاف الحزب، وهذا الحزب يمثل جزءا من النظام السياسي في مصر.

واستطرد قائلا: نحن الآن في مبنى يشابه البيت الأبيض، رغم أن المبني كان فيه تعابين وعقارب.

وتابع: تم تسديد ديون الأهرام كاملة يوم 19 يناير، والآن جريدة الوفد لن تغلق ولا البوابة، وأنا ألزمت نفسي أنني سأكون ملتزما ومسئولا عن أية التزامات".

وأضاف: أنا الآن جالس بناء على إرادة الوفديين ومن يحاسبني الهيئة الوفدية، مشيرا إلى أنه لوحظ بالفترة الأخيرة أن عددا قليلا لا يتجاوز أصابع اليدين وكان مدفوعا بأجندات خارج مبادىء الحزب خرج عن هذا المسار متعمدا.